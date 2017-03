Berikut Ini Game Batman Seru untuk Android dan iOS (1)

JAKARTA - Batman, salah satu tokoh superhero yang tak hanya ada di film tetapi juga merambah ke game. Dengan adanya game Batman tersebut, Anda jadi bisa ikut lebih terlibat dengan cerita.

Berikut ini game Batman terbaik untuk perangkat Android dan iOS sebagaimana dilaporkan Phone Arena, Senin (6/3/2017).

‘LEGO Batman: Beyond Gotham’

Dalam game ini, Anda bakal berperan sebagai Batman dan bergabung dengan karakter DC Comics universe. Selain itu, di dalam game ini, Anda akan bisa bermain dan membuka lebih dari 100 karakter dengan kekuatan yang luar biasa.

‘Injustice: Gods Among Us’

‘Injustice: Gods Among Us’ merupakan game koleksi kartu free to play, di mana Anda bisa membangun sebuah daftar karakter, bergerak, power, dan gear untuk masuk aksi combat 3 on 3 berbasis sentuhan.

‘Batman: Arkham Underworld’

Game lain yang membiarkan Anda menjadi Batman adalah ‘Arkham Underworld’. Anda bisa merekrut super-vilains DC Comics dan melatih tentara preman untuk menumbuhkan kerajaan kriminal Anda, membuat tempat persembunyian, dan mempertahankan kandang Anda dari penguasa kejahatan lainnya.