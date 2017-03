Switch vs Wii U: Mana yang Terbaik untuk 'The Legend of Zelda'?

WASHINGTON – Ada dua versi game 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' yang saat ini sudah dipasarkan. Salah satunya ada yang membutuhkan pembayaran melalui game console Nintendo, dan sangat membuat penasaran penggemarnya.

Uji coba antara kedua versi pun telah dilakukan untuk membandingkan tampilannya. Seperti dilansir Mashable, Senin (6/3/2017), Digital Foundry telah melakukan ulasan mengenai perbedaan di antara kedua versi di Nintendo Wii U dan Nintendo Switch.

Hasilnya, game 'The Legend of Zelda' yang berasal dari Nintendo Switch memiliki output ke perangkat televisi dengan resolusi lebih tinggi dibandingkan Nintendo Wii U yakni 900p vs 720p. Namun mengenai frame rate, Nintendo Wii U masih lebih baik dari Switch.

Memang berdasarkan video yang diunggah, terlihat tampilan grafis dari keduanya sedikit memiliki perbedaan. Game 'The Legend of Zelda' di Nintendo Switch tampak lebih tajam. Sedangkan pergerakannya sendiri terasa kurang halus dibandingkan Nintendo Wii U.

Sementara jika dalam mode tablet, masalah frame rate di Nintendo Switch tampaknya tak lagi terlihat seperti pada perangkat TV.