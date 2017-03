Captain, Chatbot Baru Yahoo! untuk Pengingat Belanja

SANTA CLARA – Yahoo! yang saat ini sedang mengalami masalah genting dengan peretasan besar-besaran rupanya masih sempat mengembangkan produk. Perusahaan asal California tersebut baru saja membuat chatbot baru yang dijuluki Captain.

Captain adalah bot dengan sistem berbasis teks yang membuat dan mengirimkan pengingat serta update belanja dan to do list tanpa perlu men-download aplikasi secara terpisah. Untuk saat ini, Captain hanya tersedia di Amerika Serikat (AS).

Untuk mulai menggunakannya, pengguna hanya mengirim pesan ‘Hi’ ke 773-786. Captain akan mengirim lebih dari instruksi setup dan Anda bisa mulai menambahkan anggota keluarga untuk grup obrolan.

Dari sana, Anda bisa membuat pengingat seperti janji dengan dokter gigi dan mengatur pemberitahuan untuk diri serndiri. Di samping itu, Anda dan anggota keluarga juga bisa mengedit daftar belanjaan, seperti diberitakan Tech Radar, Selasa (7/3/2017).

Ketika disinggung soal rencana jangka panjang untuk Captain, termasuk memperluas fitur chatbot ini, Yahoo! mengatakan bahwa mereka terus melakukan literasi dan selalu tertarik dengan umpan balik pengguna yang digunakan Yahoo! untuk mengembangkan penawarannya.