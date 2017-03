Ini Perusahaan yang Paling Cepat Jual Konsol

TOKYO – Selain produsen smartphone, perusahaan konsol juga sedang merebut hati pencinta game. Antara perusahaan konsol besar seperti Nintendo, Xbox, Atari, dan Playstation, mana yang menjadi produsen paling cepat menjual konsol mereka?

Menurut New York Times, Nintendo adalah perusahaan yang masih berada di puncak sepanjang masa. Nintendo Switch mereka bahkan melampaui penjualan dalam dua hari pertama dari sistem mana pun dalam sejarah Nintendo.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ juga telah memecahkan rekor. Judul peluncuran terlaris dalam sejarah perusahaan, mengalahkan ‘Super Mario 64’ untuk Nintendo 64. Hal tersebut belum termasuk pack-in game seperti Wii U Nintendo Land koleksi mini-game, note Wingfield.

Kendati demikian, masih perlu dilihat lagi apakah Nintendo Switch mampu menyamai 100 juta penjualan original Wii. Sebanyak 13,560 juta unit Wii U terjual lebih dari empat tahun terakhir.



Sayangnya, beberapa pengguna telah mengeluhkan tentang kinerja pengendali nirkabel Joy-Con yang sebundel dengan Switch. Nintendo sendiri telah menyarankan untuk tidak menggunakannya di dekat akuarium, microwave, atau telefon cordless.