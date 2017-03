Sambut Hari Perempuan, Tagar #InternationalWomensDay Jadi Top Trending

JAKARTA – Tanda pagar (tagar/hastag) #InternationalWomensDay kali ini menjadi top trending di media sosial Twitter. Hari ini, Rabu 8 Maret 2017, memang bertepatan sebagai Hari Perempuan Internasional. Momen inilah yang membuat netizen menggaungkan hastag tersebut.

Pada 1977, Hari Perempuan Internasional diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perayaan tahunan. Penentuan ini ditujukan untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Tak hanya netizen Tanah Air yang mengobarkan tweet ber-hastag #InternationalWomensDay, warganet mancanegara pun berbondong-bondong mem-posting tweet dengan tagar serupa. Tweet ini bahkan tak hentinya mengalir di linimasa Twitter.

"Thank you to all the women for making this world a better place. #InternationalWomensDay #IWD2017," kicau akun @kaaaaaaaaaarl.

"Hari ini kita merayakan Hari perempuan.. Semoga saya sbgi ibu tidak lg melihat pemimpin Kasar,caci maki.. #InternationalWomensDay," tulis akun @deasy_hartanti.

"Women are the real architect of the society!! My tribute to all women around the world on Women's day. #InternationalWomensDay," sambut netizen @Sulabh_Sriv26.

Netizen @STRANGEASJAI juga menulis, "Girls, ladies, women and my sisters all around the globe, today we celebrate our feminity and empowerment 🌻#InternationalWomensDay."

Sementara akun @doedekx berkomentar, "Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada istri yang hebat di belakangnya #InternationalWomensDay."