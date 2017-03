RAJA SALMAN: Pangeran Arab Ucapkan

JAKARTA – Pangeran Arab Saudi yang ikut berlibur di Indonesia, Fahad bin Faisal al Saud, kembali mengunggah foto menarik di Instagram. Melalui akun Instagram-nya, Pangeran Fahad mengunggah foto bendera Indonesia bertuliskan "Terima kasih Indonesia".

Foto yang diunggah ini mencuri perhatian netizen Tanah Air. Bahkan, unggahan akun @Yolofahad ini mendapat like lebih dari 14 ribu akun. Senada dengan caption-nya, ia juga menuliskan #terimakasihIndonesia.

Sontak, warganet Indonesia menyambut ucapan terima kasih sang pangeran jebolan Universitas Stanford ini. Tak hanya membalas, netizen juga mengungkapkan agar Pangeran Fahad kembali berlibur di Indonesia.

Dari 1.200 komentar, bahkan didominasi oleh netizen dalam negeri. "Please come back again prince...bring your friends...and see.the other part of Indonesia..," tulis akun @binamukadis, Rabu (8/3/2017).

"Iya Sama-sama.. Kau pasti bisa merasakan begitu ramah dan hangatnya cinta dari Indonesia. Sering-sering ke Indonesia ya pak. kami semua akan selalu menunggu kedatangan keluarga Saudi Arabia. @yolofahad ❤❤," komentar @wulansucia.

Akun @cciwiciwi juga menulis, "Sama-sama..Terima kasih kembali (you'r wellcome) 😊 Thanks for your coming to our country, we hope you enjoy to your journey & anytime you can comeback to Indonesia. Please come to other places in Indonesia."

"Thanks for visit in Indonesia, come back soon price," kicau @theagustinaanggraini.

Sementara netizen @sukmasita mengucapkan, "Terima kasih kembali mas @yolofahad .. Inilah negeri kami.. Selamat datang…"