RAJA SALMAN: Video Pangeran Arab Ini Luluhkan Hati Netizen

JAKARTA - Tak hanya mengunggah foto bendera Indonesia bertuliskan ‘Terima Kasih Indonesia’, pangeran Arab Fahad bin Faisal Al Saud juga mem-posting video dengan ucapan serupa. Video berisi cuplikan kunjungan Raja Salman di Indonesia ini diunggah melalui akun Instagram-nya.

Dalam video ini tampak keramaian dari masyarakat Tanah Air yang menyambut kunjungan Raja Salman. Dengan backsound berbahasa Indonesia dan bahasa Arab, video ini juga menampilkan perjalanan Raja Salman ke Istana Merdeka bersama Presiden Joko Widodo.

Unggahan video ini menyedot perhatian netizen hingga tayangan ini ditonton lebih dari 29 ribu kali. Netizen juga menyambut video ini dengan berbagai tanggapan yang menunjukkan rasa sukacita.

"Thanks for coming here @yolofahad. Ahlan wa sahlan fii indunisiyya," kata akun indahhamiddd.

"@yolofahad thanks for come here with my favorite king," ujar netizen rury_fey.

"I luv Indonesia..I luv Saudi Arabia..I luv ukhuwah Islamiyah.." komentar herfinsoekardi74.

Sementara itu, netizen janatulfajriah mengatakan "Kedatangan Raja Salman ke Indonesia sangat berkesan dan bersejarah bagi Indonesia. Terima kasih kepada Raja Salman dan Rombongan telah berkunjung ke Indonesia. We are very happy,"