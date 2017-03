Dukung Ekosistem Digital, YouTube Berdayakan Kreator Lokal

JAKARTA - Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami pertumbuhan YouTube paling besar di dunia. Tony Keusgen, Managing Director Google Indonesia mengumumkan hal tersebut dalam acara YouTube Space Jakarta yang diselenggarakan pada Kamis atau 9 Maret 2017 di Rumah Maroko Jakarta Pusat.

Dalam presentasinya, Keusgen memaparkan bahwa pertumbuhan durasi menonton di Indonesia meningkat 155 persen dari tahun lalu. Sementara itu, jumlah konten ikut berkembang 278 persen dibanding tahun sebelumnya.

Untuk itulah, YouTube memfokuskan pengembangannya pada tiga hal yakni pengembangan kreator Indonesia, memperhatikan interaksi komunitas di YouTube serta memudahkan akses YouTube bagi pengguna internet di Indonesia. Mereka juga berupaya untuk memberdayakan bakat-bakat lokal untuk mendukung perkembangan ekosistem digital Indonesia dan memperkenalkannya ke kancah internasional.

Dalam acara yang sama, Shinto Nugroho Head of Public Policy and Goverment Relationship juga mengumumkan kerjasama YouTube dengan Maarif Institute dan Habibie Center dalam mengadakan pelatihan, seminar dan diskusi terbuka di 10 kota di Indonesia. Mereka juga akan berkolaborasi dengan Cameo Project yang ditunjuk sebagai Duta Program Creators for Change.

"Kami akan mendatangi 10 kota yaitu Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang. Di luar Jawa, kami akan hadir di Bali, Makassar, Medan, Pontianak, Ambon. Kenapa di luar Jawa juga? Karena Indonesia bukan hanya Jakarta atau Jawa. Kami ingin memperlihatkan keberagaman negara kita," ujar Shinto.