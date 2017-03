Ani Yudhoyono Unggah Video Pertemuan Jokowi dan SBY di Instagram

Pertemuan yang konstruktif antara Presiden RI ke 6 dengan ke 7 di Istana Merdeka, 9 Maret 2017. ➖ A constructive meeting between the 6th and the 7th President of the Republic of Indonesia at the Merdeka Palace, 9 March 2017.

A post shared by Ani Yudhoyono (@aniyudhoyono) on Mar 9, 2017 at 2:21am PST