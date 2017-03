Ngakak, Cuitan Kocak Netizen Sambut Hadiah Sepeda Raisa

JAKARTA - Penyanyi muda Raisa mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan karena menyebutkan nama ikan, Raisa dipanggil oleh Jokowi dan diminta menyanyikan sebuah lagu.

Setelah memenuhi permintaan presiden tersebut, Raisa mendapat hadiah sepeda bertuliskan 'Hadiah Presiden Jokowi'. Ia pun mengunggah momen bahagianya mendapat sepeda dari presiden melalui fitur stories Instagram dan jejaring sosial Twitter.

Beragam komentar lucu bermunculan dalam foto unggahan Raisa di Twitter tersebut. Tak hanya mengaitkannya dengan ikan seperti pertanyaan Jokowi pada acara sebelumnya, cuitan netizen juga menghubungkannya dengan kunjungan Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Negara.

"@raisa6690 @jokowi ternyata hari ini Jokowi ketemu 2 mantan,mantan presiden dan mantan terindah," kicau akun @wimbo_passky.

"Pasti bahagia banget itu sepeda bisa dinaikin neng @raisa6690 :D," kata @Hamim_Ortega.

Akun @Tresna_29692 juga berkomentar "@raisa6690 sepeda nya bukan hasil nebak nama nama ikan kan?"

Cuitan kocak juga diungkapkan akun @LaksamanaIcan dengan mengatakan,

"J: Raisa, tlg sebutkan 5 jenis ikan.

R‍: Ikan not find another one like you, pak

J: ...

R‍: ...

J: Selamat, kamu dpt pabrik sepeda."