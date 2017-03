Nintendo Switch Mulai 'Meroket'

TOKYO - Nintendo Switch boleh jadi primadona baru di pasar konsol game. Perangkat tersebut dilaporkan mengalami lonjakan terkait dengan penjualan.

Dilansir Bgr, Jumat (10/3/2017), data estimasi global terbaru dari salah satu ahli industri menyebutkan bahwa Switch menunjukkan performa terbaik secara internasional seperti di Jepang.

Lewis Ward, Director for Gaming and VR/AR di IDC percaya bahwa Nintendo akan mengapalkan beberapa juta unit Switch selama ketersediaan satu bulan pertama konsol game tersebut.

"Switch sedang menuju dua juta pengapalan di akhir Maret, jadi itu awal yang kuat," kata analis. Ia mengatakan, Switch akan memiliki penjualan lebih baik di tahun pertama ketimbang Wii U.

Analis percaya bahwa salah satu judul game mendukung penjualan perangkat Switch. Game tersebut ialah The Legend of Zelda: Breath of the Wild.