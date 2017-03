Techno of The Week: Lakukan Hal Ini Agar Tidak Boros Kuota Data

JAKARTA - Saat seseorang berselancar di dunia maya atau memutar video di YouTube, secara tidak disadari maka konsumsi data terus-menerus terjadi. Ada cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir konsumsi kuota data saat berselancar di dunia maya.

Diambil dari berbagai sumber, berikut ini tips menghemat kuota data internet di ponsel Android.

Aktifkan Data Saver

Untuk pengguna browser Chrome, Anda bisa mengurangi penggunaan kuota data dengan mengaktifkan Data Saver. Cara mengaktifkan fitur ini, pengguna bisa menuju menu Settings, lalu pilih Data Saver, dan ubah ke posisi On.

Instagram

Aplikasi Instagram boleh jadi yang cukup memakan kuota data yang besar dikarenakan konten foto atau video pendek yang muncul handset pengguna. Di aplikasi Instagram versi Android, pengguna bisa mengakses Options, menuju Cellular Data Use, lalu ceklis pada Use Less Data.

Batasi Penggunaan Mobile Data

Pada ponsel Android, pengguna bisa mengakses Settings, lalu Data Usage, dan pilih SIM yang Anda pakai untuk mengakses data. Kemudian, aktifkan set mobile data limit dan atur batas konsumsi data agar tidak 'bablas'.

Pakai Wifi saat Update Aplikasi

Pengguna perlu memeriksa dan memastikan bahwa update aplikasi hanya bisa dilakukan bila pengguna terkoneksi dengan wifi. Untuk memeriksanya, pengguna bisa masuk ke Play Store, pilih Settings, Auto-update apps, lalu pilih Auto-update apps over wifi only.

Turunkan Resolusi Video

Saat memutar video di Youtube, pengguna bisa mengatur resolusi video. Dengan menurunkan resolusi video, konsumsi data bisa lebih kecil dan proses loading video bisa semakin cepat atau umumnya tidak mengalami buffering.