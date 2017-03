Snapchat Hadirkan Fitur Bitmoji Hanya di Android

CALIFORNIA – Pengguna Snapchat boleh saja lebih banyak daripada iOS, namun Snap Inc rupanya masih belum ingin menyerah dengan pengguna Android. Snapchat baru saja merilis fitur Bitmoji yang saat ini muncul terlebih dahulu di Android.

Sebagaimana dilaporkan Mashable, Sabtu (11/3/2017), stiker Bitmoji ini terintegrasi dengan beberapa pengguna. Pada umumnya, Anda bisa menempelkan Bitmoji teman Anda di layar home dan mengetuk gambarnya untuk memulai chat.

@samsheffer HUGE @SNAPCHAT ANDROID UPDATE: You can place widgets on the home screen of your friends. They must have Bitmoji. #SnapchatBeta pic.twitter.com/135dKXgBW7— MontrellOThigpen™ (@mot427) March 10, 2017