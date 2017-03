Kehadiran Michael Essien di Jakarta Jadi Perbincangan Netizen

He is HERE !! OMG !! #michaelessien #chelseafc #panathinaikosfc #realmadrid #acmilan #olympiquelyonnais #ghanaian #superstar #soccerlegend #livinglegend #senayancity #holiday #best #superb #humble #potd #blurryface #omg #exciting #likeit #feelingshock #noracism #stopracism #blackbeauty #bison

A post shared by Harris (@harrisosckar) on Mar 12, 2017 at 3:05am PDT