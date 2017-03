Foto Adele Cium Tangan Fans Berhijab Tuai Pujian Netizen

JAKARTA - Adele belum lama ini melangsungkan konser di Sydney, Australia. Konser yang digelar 11 Maret 2017 ini mencuri perhatian netizen. Hal ini dikarenakan aksi diva internasional tersebut yang mencium tangan salah satu penontonnya.

Netizen yang dicium Adele tersebut tampak mengenakan jilbab. Hal inilah yang membuat netizen makin geger.

Netizen yang melihat unggahan ini memuji aksi yang dilakukan oleh Adele. Foto yang diunggah oleh akun @AdeleDailyInfo ini telah mendapat like 1.536 kali dan di-retweet hingga lebih dari 1.000 kali.

"Adele's a generous person shes does not has complexes with the races, religions and skin color!!!," kicau akun @P_CariTe.

"Adele kissing the hand of a muslim fan at one of her shows. She did that?Wow,Beautiful soul with a beautiful voice," komentar netizen @Hanablessed.

Akun @legalspecie juga mengatakan "Doesn't make any difference. ...... we are same fans,".