Perayaan Holi di India Ramai di Medsos

NEW DELHI - Warga India baru saja merayakan perayaan Holi atau lebih dikenal dengan Festival Warna. Festival ini biasa dirayakan untuk menyambut datangnya musim semi.

Menurut sejarahnya, perayaan Holi dikenal sebagai perayaan kemenangan kebaikan melawan kejahatan. Perayaan Holi juga kini mulai populer dilakukan di luar India.

Perayaan Holi juga menjadi salah satu topik populer di di Twitter. Terbukti, dengan kehadiran topik ini di Twitter. Tampaknya, para netizen juga ikut merayakan festival ini.

As we celebrate new beginnings and reflect on the triumph of good over evil, I wish all a safe and happy #Holi! #festivalofcolors— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) March 14, 2017