Kalah dari Chelsea, Manchester United Populer di Twitter

LONDON - Aksi Manchester United di Piala FA 2017 harus terhenti di babak perempatfinal. Tim Setan Merah - julukan Manchster United - harus mengakui keunggulan Chelsea.

Manchester Merah takluk 0-1 dari Chelsea di perempatfinal Piala FA. Hasil itu membuat Man United tersingkir, sedangkan The Blues –julukan Chelsea– melangkah ke semifinal dan akan bertemu Tottenham Hotspur.

kekalahan itu juga menjadi topik terpanas Twitter. Kedua pendukung dari kedua tim tampak berdebat di Twitter.

Antonio Valencia was absolutely incredible this evening. Has been brilliant all season, too. Manchester United’s most reliable defender.— Liam Canning (@LiamPaulCanning) March 13, 2017