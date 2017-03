Lolosnya Juventus ke Perempatfinal Dipuji Netizen

TURIN - Juventus berhasil melenggang mulis ke babak perempatfinal Liga Champions 2016-2017. Tim berjuluk Nyonya Tua itu berhasil lolos setelah mengalahkan FC Porto.

Juventus berhasil lolos setelah mengalahkan Porto satu gol tanpa balas pada leg kedua 16 besar pada Rabu (15/3/2017) dini hari WIB. Kemenangan tersebut mengantarkan si Nyonya Tua –julukan Juventus– ke babak delapan besar dengan keunggulan agregat 3-0.

Kemenangan Nyonya Tua juga disambut meriah oleh para netizen. Mereka berharap agar laju Juventus dapat mulus di Liga Champions

@FCPorto @juventusfc It's the best fans I've ever seen in Europe. I just heard their voice in juventus arena. respect from turkey..— muze (@muze39) March 14, 2017