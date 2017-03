Dongeng Leicester City di Liga Champions Berlanjut

LEICESTER - Leicester City melanjutkan tren positif di Liga Champions. Tim berjuluk The Foxes itu berhasil lolos ke babak perempatfinal Liga Champions 2016-2017 setelah mengalahkan Sevilla.

The Foxes -julukan Leicester- mengalahkan Sevilla dengan skor 2-0 pada leg kedua babak 16 besar di King Power Stadium, Rabu (15/3/2017) dini hari WIB. Jamie Vardy dan kawan-kawan unggul agregat menjadi 3-2.

Kemenangan The Foxes juga turut dirayakan pendukung di Twitter. Mereka berharap agar Leiceser City dapat terus melaju hingga final Liga Champions.

N'Golo Kanté watching and enjoying Leicester City's Champions League success.



What a top bloke!



👏🏻👏🏻👏🏻



He's everywhere. pic.twitter.com/KfElU9aoJe— Premier League (@EPLBible) March 14, 2017