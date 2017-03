Viral, Video Anak Buka Pintu Melayang Terbawa Angin

JAKARTA - Ukuran badan anak kecil tentunya tak serupa dengan orang dewasa. Kemampuannya yang juga belum setara dengan orang dewasa turut membuat orangtua menjaga anak tersebut dari berbagai kondisi yang tak mampu mereka tangani.

Seperti dalam video yang diunggah oleh akun @brittttgardner di jejaring sosial Twitter. Seorang anak perempuan di Ohio, keluar dari mobil dan berlari menuju rumahnya. Anak tersebut membuka pintu dalam keadaan angin yang cukup kencang.

Pintu tersebut kemudian mendorong si anak hingga ia terbang sembari memegang pegangan pintu tersebut. Selain miris, peristiwa ini juga membuat netizen terhibur. Video ini viral dan bahkan mendapat like hingga lebih dari 15 ribu kali serta di-retweet lebih dari 6.400 kali.

"Omg just saw this on the news! Glad she's okay," kata akun @ConnConnection.

"This is my 7 yr olds favorite video now..she keeps watching it & laughing lol!," kata akun @whyufeenin4.

Netizen @DannyGlas2 juga berkomentar, "Even made the news in Holland! Glad she's ok, but this is so funny haha.”