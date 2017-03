Begini Cara Hapus Akun Google Tak Terpakai

MOUNTAIN VIEW - Memiliki akun Google memberikan akses kepada pengguna kepada beberapa layanan Google, seperti Gmail, Youtube, Google+, Drive, dan banyak lagi.

Namun, ada kalanya Anda ingin menghapus akun Google yang tidak terpakai. Untuk mengetahui caranya, simak tips berikut ini sebagaimana dilaporkan Android Authority, Rabu (14/3/2017).

1. Pilih menu Google account setting dan di bawah pilihan ‘Account Preferences’, klik ‘Delete your account or services’. Kemudian pilih ‘Delete Google account and data’

2. Anda bisa melihat pilih untuk backup data, diikuti daftar lengkap dari semua konten Anda akan kehilangan akses ke ketika Anda menghapus akun Google Anda.

3. Pada akhir halaman, ada dua pernyataan yang Anda harus terima sebelum bisa menekan tombol ‘Delete Account’ untuk menghapus akun Google Anda secara permanen.