Unik, Katak Ini Bersinar Hijau di Bawah Sinar UV

CALIFORNIA – Katak pertama di dunia yang mengeluarkan sinar ditemukan di Argentina. Katak ini memiliki keunikan, karena mampu memancarkan cahaya hijau saat berada di bawah sinar UV.

Para peneliti tersandung pada makhluk aneh karena kecelakaan saat mempelajari pigmen kulit katak pohon polka-dot di Amazon. Katak itu berwarna hijau kusam atau coklat dengan bintik-bintik merah di cahaya normal namun para peneliti terkejut menemukan bahwa katak berkilau dengan cahaya neon di bawah senter UV mereka.

Pigmen kulit bersinar seperti neon itu menyerap cahaya pada wavelengths pendek dan memancarkan ulang itu pada wavelengths lebih panjang. Mereka jarang terjadi pada hewan yang hidup di darat, tetapi bisa ditemukan di beberapa makhluk bawah air seperti spesies ubur-ubur tertentu dan anglerfish.

Seperti dilaporkan Daily Mail, Kamis (16/3/2017), katak bersinar ditemukan berpendar menggunakan getah bening dan sekresi kelenjar. Senyawa kimia yang membuat cahaya kehijauan tidak pernah ditemukan pada vertebrata sebelumnya.

"Ini sangat berbeda dari berpnedar ditemukan di vertebrata lainnya yang biasanya protein atau rantai polyenic," kata Dr Maria Gabriella Lagoria, photochemist and co-author study at University of Buenos Aires, kepada Chemistry World.

Para peneliti dari Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum di Buenos Aires menemukan bahwa katak berpendar didorong kecerahan hingga 30%. Penemuan ini bisa berarti bahwa spesies amfibi lainnya memiliki cahaya neon.

Secara khusus, para peneliti mengatakan amfibi dengan kulit tembus seperti katak yang mereka temukan. Co-author Dr Julian Faivovich mengatakan berharap penemuan tersebut akan menginspirasi ilmuwan lain untuk menemukan lebih banyak amfibi bersinar.