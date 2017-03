Penyelamatan Brilian Sergio Romero Populer di Medsos

MANCHESTER - Lupakan David de Gea, Manchester United memiliki kiper berkelas bernama Sergio Romero. Ia menjadi pahlawan Setan Merah saat melawan FC Rostov di Liga Europa.

Dikutip dari laman resmi Manchester United, Sergio Romero membuat penyelamatan gemilang di menit-menit akhir pertandingan. Hal itu membuat keunggulan 1-0 MU tetap terjaga.

Aksi gemilangnya membuat namanya menjadi populer di Twitter. Ia bahkan dielu-elukan oleh para netizen karena aksi heroiknya dalam menjaga gawang Setan Merah.

Has Sergio Romero even conceded a goal in a United shirt? 😂😂guys a clean sheet machine #mufc— Davey G (@Addicted2United) March 17, 2017