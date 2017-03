Dinilai Menjanjikan, Nintendo Tambah Produksi Switch Dua Kali Lipat

TOKYO - Nintendo dilaporkan berencana untuk menambah produksi konsol anyarnya, Switch. Tak tanggung-tanggung, Nintendo kabarnya akan memproduksi Switch hingga dua kali lipat. Langkah ini dilakukan berkat animo pasar yang dinilai menjanjikan meski baru diluncurkan dalam waktu dua minggu.

Salah satu sumber menyatakan pada The Wall Street Journal bahwa perakit Nintendo Switch yang masih dikontrak oleh Nintendo, sekarang berencana untuk memproduksi dengan sekira 16 juta mesin pada tahun fiskal yang dimulai April 2017. Dilansir Techspot, Sabtu (18/3/2017), jumlah ini bertambah dari rencana awal yang hanya 8 juta mesin.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Nintendo tampaknya yakin mampu menjual konsol Switch secara signifikan, dengan penjualan lebih dari 10 juta konsol dalam kurun waktu 12 bulan pertama. Perusahaan akan mengungkapkan angka penjualan pertamanya dan target mendatang dalam laporan laba perusahaan pada 27 April.

Nintendo Switch secara resmi meluncur pada 3 Maret dan menerima ulasan yang baik melalui beberapa game-nya seperti ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.