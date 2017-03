Alibaba Gelontorkan Dana USD145 Juta untuk Industri Game Mobile

BEIJING - Alibaba, retailer online besar di China, membuat pergerakan lagi di industri game mobile. Minggu ini, ia mengumumkan rencana untuk menginvestasi dana sebanyak 1 miliar RMB atau sekira USD145 juta untuk membantu meluncurkan jaringan distribusi global untuk game mobile.

Perusahaan akan membangun kemitraan lainnya dengan perusahaan seperti Russia’s Mail.ru Group, TFJoy from the Netherlands, China’s Efun, dan ONEMT dari Timur Tengah. Bersama-sama, lima perusahaan akan meluncurkan Global Strategic Alliance of Game Distribution, seperti dilaporkan Android Authority, Sabtu (18/3/2017).

Sejatinya grup bisnis ini merasa bahwa distribusi game mobile belum sama di semua pasar. Beberapa seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa memiliki organisasi distribusi yang lebih matang untuk merilis game mobile. Gagasannya adalah grup ini akan membantu tingkat lapangan game untuk negara dan pasar yang sedang diabaikan oleh sebagian besar penerbit game mobile dan pengembang, termasuk tempat-tempat seperti Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Alibaba membuat sejumlah investasi di perusahaan barat selama beberapa tahun terakhir, salah satunya termasuk Kabam pada 2014 dengan mahar sebesar USD120 yang akan memungkinkan game untuk didistribusikan di China. Usaha baru ini terdengar seperti perpanjangan logis dari rencana untuk memperluas jangkauannya di pasar berkembang.