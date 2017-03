Legenda Rock 'n Roll Meninggal, Musisi Dunia Berduka di Twitter

JAKARTA โ€“ Legenda musik rock 'n roll, Chuck Berry, ditemukan tewas di kediamannya, di Saint Charles County, Missouri, pada Sabtu 18 Maret 2017 waktu setempat. Berry bisa dibilang sebagai perintis musik rock 'n roll dengan lagunya berjudul 'Maybellene', 'Roll Over Beethoven', dan 'Rock and Roll Music'.

Oleh karena itu, kabar duka meninggalnya Chuck Berry menghebohkan dunia, termasuk jagat maya, dan khususnya Twitter. Berdasarkan laporan CNet, Minggu (19/3/2017), sejumlah musisi dunia turut dalam dukacita atas meninggalnya legenda rock 'n roll tersebut.

Beberapa musisi yang sempat berkicau di Twitter yakni personel The Beatles Ringo Starr, penyanyi rock Mick Jagger, musisi rock Keith Richards, dan Rod Stewart. Sebelum meninggal, John Lennon bahkan sempat mengatakan, "Jika kamu berniat memberikan nama lain dari rock 'n roll, kemungkinan kamu akan menyebutnya Chuck Berry."

Sementara mantan rekan satu grup Lennon, Ringo Starr, turut berbelasungkawa atas meninggalnya legenda musik rock 'n roll dunia tersebut melalui akun Twitter-nya. "RIP dan damai, dan kasih Chuck Berry, bapak musik rock 'n roll," tulis Ringo yang di-retweet sebanyak 5.000 lebih pengikutnya.

Kemudian Mick Jagger mengungkapkan kesedihannya dengan mengunggah foto kebersamaan dengan Chuck Berry. "Saya sangat sedih mendengar Chuck Berry meninggal. Saya ingin berterima kasih kepadanya untuk semua inspirasi musik yang telah diberikannya kepada kami," ungkapnya.

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V— Mick Jagger (@MickJagger) 18 Maret 2017