Loading Game di Nintendo Switch Lebih Kencang dari Memori Internal

TOKYO – Nintendo Switch merupakan game console yang cukup unik. Selain bisa digunakan melalui sambungan televisi, Switch pun bisa dimainkan ala PlayStation Portable. Namun tak hanya itu, Nintendo Switch juga memberikan pilihan penyimpanan kepada penggunanya.

Ada tiga pilihan penyimpanan yang bisa digunakan, yakni melalui cartridge, kartu memori eksternal, dan memori internal sebesar 32 GB. Meski game yang dimainkan dapat disimpan melalui kartu memori dan sebuah cartridge, penyimpanan di memori internal ternyata cukup meningkatkan loading.

Sebagaimana dilansir Slashgear, Minggu (19/3/2017), sebuah akun Youtube bernama Digital Foundry telah menguji tingkat loading dari ketiga penyimpanan tersebut. Hasilnya cukup mengesankan. Loading dari memori internal hanya membutuhkan waktu sekira 30 detik.

Sementara dari cartridge membutuhkan waktu sedikit lebih lambat yakni 36 detik. Hasil dari micro-SD berkapasitas 16 dan 64 GB pun hanya memiliki perbedaan waktu beberapa milidetik. Adapun game yang diuji dalam percobaan tersebut ialah 'Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

Jika penasaran dengan proses uji coba Nintendo Switch, Anda bisa melihatnya melalui video di bawah ini.

