Kocaknya Ekspresi Bu Susi Bikin Netizen Iseng

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, tak hentinya menarik perhatian warganet di dunia maya. Setelah kicauannya soal melarang merokok di Twitter menjadi bahan guyonan, kini Susi juga banyak dibahas karena foto terbarunya.

Dalam foto yang diunggahnya pada Sabtu 18 Maret 2017, Susi Pudjiastuti tampak tertawa lepas di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti). "Fun & laughing with pak Menpora and Mendikti. Terimakasih for the photo!" tulisnya di akun Twitter @susipudjiastuti.

Foto itu pun kembali menjadi bahan keisengan netizen dengan membuat sebuah dialog yang diakhiri dengan jawaban foto Susi Pudjiastuti. Seperti yang ditulis oleh akun-akun berikut ini.

"Bu, saya belum punya pendamping buat wisuda, Bu," tulis warganet bernama Maira.

"Bu dia enggak bales chat saya tapi Instastories nya update terus," kata Armavi Deniz.

