Menguak Tips Rahasia iPhone yang Tak Diketahui (2-Habis)

JAKARTA - Setiap smartphone tentu memiliki fitur tersembunyi di dalamnya, tak terkecuali smartphone berbasis iOS, iPhone. Untuk memaksimalkan fitur tersebut, ada beberapa tips yang bisa dilakukan.

Berikut ini tips rahasia iPhone yang mungkin tidak Anda ketahui seperti dilaporkan Digital Spy, Selasa (21/3/2017).

4. Memperbaiki Pengucapan Siri

Sama halnya dengan manusia, asisten virtual pribadi Apple ini juga tak luput dari kesalahan. Jika Siri salah mengucapkan nama orang, Anda bisa memperbaikinya. Untuk menindaklanjuti kesalahan Siri katakan, "That's not how you pronounce.” Maka, Siri akan meminta pengucapan yang benar, kemudian membiarkan Anda memeriksa itu.

5. Set Musik Anda di Timer

Untuk melakukan ini, Anda bisa masuk ke aplikasi Jam, geser bersama ke pilihan Timer. Di bawah tag 'When Time Ends', Anda bisa switch pilihan alarm untuk tag 'Stop playing', baik itu melalui Apple Music atau Spotify, saat timer mencapai nol.

6. Swipe ke Kanan untuk Retreat

Bagi pengguna yang terbiasa menggunakan Android dan kemudian pindah ke iOS, kehilangan tombol back mungkin akan menyulitkan Anda. Namun, ada cara yang bisa dilakukan untuk menyiasati hal ini. Dalam sejumlah aplikasi, dari Safari hingga Mail, via Messages, swiping dari kiri ke kanan layar akan mengirimkan kembali ke halaman sebelumnya atau menu.