Lihat Reaksi Heboh Angsa Bertemu Pemiliknya

CALIFORNIA - Kedekatan hewan dan manusia dapat melebihi apa yang dibayangkan selama ini. Contohnya, seperti yang terjadi pada seekor angsa saat bertemu majikannya.

Melalui sebuah video yang diunggah oleh akun Best Video You Will Ever See, tampak seekor angsa yang mendadak berlari begitu melihat majikannya. Angsa tersebut langsung melompat ke pelukan sang pemilik.

Video itu segera menjadi viral, dan telah ditonton oleh 65 juta penonton. Tak hanya itu, 496 ribu pengguna juga sudah memberikan emoticon reaksi.

"Ya Tuhan, angsa itu tampak bahagia. Aku pasti akan ketakutan melihat angsa itu meloncat," ujar netizen bernama Bianca.