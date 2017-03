Tas Modern pada Patung Kuno Ini Disebut Dibawa oleh Penjelajah Waktu

CALIFORNIA - Sebuah website teori konspirasi UFO baru-baru ini merilis video yang berjudul ‘The Secret of the handbag in ancient stone carvings and statues - Ancient Aliens?’ dan membuat klaim yang cukup mencengangkan.

Dalam video tersebut diklaim bahwa tas yang identik dengan wanita modern terlihat di tangan patung bangsawan kuno dari Mesopotamia hingga Meksiko. Dalam sebuah laporan tentang video, sesama situs konspirasi Disclose.tv mengatakan, "Di Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban modern, simbol dari tas miterius ditampilkan dalam ukiran batu yang tak terhitung jumlahnya dan patung-patung itu berusia sekira 10.000 sebelum masehi."

Disitat dari Express.co.uk, Rabu (22/3/2017), video menunjukkan motif tas dihubungkan ke Annunaki, yang mewakili kelompok dewa di Mesopotamia kuno. Ia kemudian mengamati penampilan tas yang dipegang oleh patung-patung di zaman Sumeria, Fenisia, Asiria, dan peradaban Etruscan.

Selain itu, ditemukan juga tas di seberang lautan di Amerika Selatan dan di Tula. Sebuah situs arkeologi di Meksiko mengembangkannya selama masa Toltec setelah jatuhnya Teotihuacan.

Video konspirasi menyatakan apakah tas dibawa oleh penjelajah waktu dari masa depan sebelum diukir menjadi patung atau mereka semacam teknologi alien yang diberikan kepada nenek moyang manusia.

"Bagaimana simbol tas ini menjadi fenomena di seluruh dunia dan lebih penting, apa yang mewakili? Apakah itu berisi ilmu pengetahuan rahasia ditawarkan oleh para dewa karena beberapa mitos mengklaimnya? Apakah itu beberapa bentuk teknologi rahasia yang kita lupa?" ungkapnya pada keterangan video