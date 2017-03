Netizen Dikejutkan dengan Meninggalnya Legenda NBA

CHICAGO - Para penggemar berat NBA pasti mengenal sosok Jerry Krause. Ia adalah mantan general manager Chicago Bulls di awal 90-an. Ia juga yang menjadi komponen vital kejayaan Bulls di dekade 90-an.

Dikutip dari situs resmi NBA, Jerry baru saja mengembuskan napas terakhirnya pada usia 77 tahun. Kabar ini tentu menjadi pukulan berat bagi Bulls dan para penggemar.

Kabar meninggalnya Krause juga menjadi salah satu topik paling dicari di Google. Tercatat, topik tersebut telah menghasilkan 50 ribu pencarian hingga saat ini.

The NBA family mourns the loss of Jerry Krause, an outstanding basketball executive and a driving force behind the Bulls' six NBA titles. pic.twitter.com/Q2CZj6wGhR— NBA (@NBA) March 21, 2017