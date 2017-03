Server Down, Pengguna Xbox Ngeluh di Medsos

CALIFORNIA - Xbox adalah salah satu konsol game yang paling banyak digunakan oleh para gamer. Jika server Xbox mengalami masalah, maka hal ini akan menjadi masalah yang cukup pelik.

Para pengguna mengeluhkan di berbagai media sosial bahwa mereka tidak bisa masuk ke halaman Xbox Live. Mereka juga kesulitan membeli item game apa pun di semua platform Xbox yang tersedia.

Untungnya, pihak Xbox bertindak cepat memperbaiki masalah ini. Melalui akun Twitter, mereka mengatakan bahwa masalah ini sudah teratasi dengan baik.

Xbox live is down right now. pic.twitter.com/eUC0MeLopF— MB🐺 (@MichaelBoschTM) March 21, 2017