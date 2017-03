Begini Kondisi

JAKARTA - Mobil bus raksasa yang sering disebut bus ngangkang memang sempat membuat heboh jagat maya. Pasalnya ide unik dari Negeri Tirai Bambu, China, tersebut bakal menjadi solusi kemacetan yang melanda kota besar.

Mobil yang memiliki lebar seluas jalan raya tersebut kini tak terdengar lagi kabarnya. Namun menurut situs kurasi Chirpstory, mobil bus tersebut kini dalam kondisi tak terawat.

Setelah diuji coba, bus ngangkang tersebut dianggap sebagai proyek yang gagal karena masih memiliki kendala. Pasalnya kendaraan yang bisa dilewati oleh bus tersebut harus memiliki tinggi 2,1 meter. Sementara banyak mobil yang memiliki tinggi hingga 4 meter lebih.

China’s wild "straddling bus" is literally abandoned now in a rusty shed. https://t.co/nGXEWxkKaK pic.twitter.com/X3HlYLkjL4— Curbed (@Curbed) 16 Desember 2016