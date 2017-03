Warganet Dikejutkan oleh Ayam Bertubuh Bongsor

JAKARTA - Masyarakat dunia internet atau disebut warganet tengah dikejutkan oleh seekor ayam jago yang memiliki tubuh bongsor. Pasalnya, ukuran ayam tersebut memang terbilang tak seperti biasanya.

Dengan bulu yang cukup lebat hingga ke area kaki, ayam itu pun memiliki tampilan yang cukup sangar. Diunggah oleh media asing The Telegraph, ayam merakli atau disebut ayam brahma tersebut memang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari ayam biasanya.

Ayam brahma dikembangkan dan dibudidayakan di Amerika Serikat. Tinggi ayam tersebut dikatakan bisa mencapai 1 meter dengan bobot 4,5 kilogram. Kendati demikian, ayam tersebut bukan untuk diperjualbelikan.

Warganet yang melihat sosok ayam brahma bahkan sempat bertanya-tanya apakah ada ayam sebesar itu. "Dari planet mana ayam ini berasal?" ungkap warganet di akun @behlul_official.

Meet Merakli, the biggest, fluffiest chicken we have ever seen pic.twitter.com/hdnXgzFR0V— The Telegraph (@Telegraph) 20 Maret 2017