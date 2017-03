Kocaknya Meme Parodi 'Beauty and The Beast' Versi Indonesia

JAKARTA - Film ‘Beauty and The Beast’ yang diperankan Emma Watson dan Dan Steven mendapat perhatian yang cukup besar dari publik Tanah Air. Tak lama setelah film tersebut ditayangkan, muncul meme-meme parodi film tersebut.

Setelah muncul dalam bentuk komik yang menggunakan patung macan Cisewu, kini muncul kembali beberapa meme plesetan dari nama ‘Beauty and The Beast’ menjadi ‘Beauty and The Bis’.

Tokoh putri Belle yang diperankan Emma Watson pun disanding dengan bis (bus) yang seolah-olah menjadi poster film tersebut. Berikut ini gambarannya.

Emma watson di lokasi syuting beauty and the bis pariwisata. pic.twitter.com/RuYsOaE7R4— Specium Kohsen (@xANG_GAx) 3 November 2016

Beauty and the Bis pic.twitter.com/QsxvNbYWUE— VCTRKMNG 🖖🏾 (@victorkamang) 19 Maret 2017