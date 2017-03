Microsoft-Adobe Kerjasama di Bidang Software

REDMOND - Adobe merupakan salah satu software yang cukup banyak digunakan di sistem operasi Windows milik Microsoft. Kini keduanya terungkap telah melakukan kerjasama di bidang software.

Dalam konferensi tahunan Adobe, perusahaan mengatakan bahwa perusahaan akan bekerja dengan Microsoft. Dengan kemitraan ini, mereka membuat format data berbagi antara software milik Adobe dengan software milik Microsoft.

"Langkah ini akan memudahkan pelanggan saat mereka harus menavigasi hari ini," kata Scott Guthrie, Executive Vice President of the Cloud and Enterprise Microsoft.

Melissa Webster, analis IDC, mengatakan bahwa format berbagi data akan memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang lancar saat menggunakan software milik keduanya.

Sebelumnya, Adobe telah sepakat untuk menggunakan layanan komputasi awan Azure, milik Microsoft. Demikian seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/3/2017).

Kerjasama kedua perusahaan di bidang teknologi tersebut disinyalir untuk menghadapi persaingan dengan Salesforce.com Inc dan Oracle Corp.