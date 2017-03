Game Battlefield 1 Tambah 4 Senjata Baru

CALIFORNIA - DICE mengumumkan bahwa pihaknya menghadirkan empat varian senjata baru yang tersedia pada server Battlefield 1 CTE. Varian senjata itu kabarnya disediakan untuk empat kelas utama.

Dilansir Vg247, Rabu (22/3/2017), varian senjata baru ini hadir dengan persyaratan yang harus di-unlock, mirip dengan senjata DLC di ekspansi They Shall Not Pass. Gamer perlu mencapai level 10 untuk setiap senjata.

Varian pertama yakni Assault – Hellriegel 1915 Defensive, yang menampilkan 120 peluru dan fitur bipod. Untuk membukanya, gamer harus tercatat telah mengalahkan 300 orang dengan Hellriegel 1915 Factory serta 25 kills dengan AT Mines.

Varian kedua Medic – Selbstlader 1906 Sniper, versi ini hadir dengan scope sniper dan sebuah bipod. Untuk membukanya, gamer harus mengalahkan 300 orang dengan varian Factory dan 25 kills dengan rifle grenade.

Varian ketiga Support – Huot Automatic Optical, senjata ini merupakan 'sights' yang ditingkatkan dan sebuah foregrip. Senjata ini didesain untuk pertempuran dengan bergerak dan menawarkan kontrol yang baik.

Untuk membuka senjata tersebut, pengguna perlu mengalahkan 300 orang dengan varian Low Weight dan 25 kills dengan Limpet Charges.

Varian berikutnya, yakni Scout – Martini-Henry Sniper. Senjata ini cocok untuk menarget musuh jarak jauh. Untuk membukanya, pengguna perlu mencatatkan 300 kills dengan varian Infantry dan 25 kills dengan bayonet charge.