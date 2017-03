Menjajal Xiaomi Rasa Indonesia Pesaing Samsung Galaxy J2 Prime

JAKARTA - Xiaomi memantapkan langkahnya untuk berjualan smartphone di Indonesia melalui Redmi 4A. Smartphone di rentang menengah itu menjadi debut komitmen perusahaan asal China untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan kepada produsen smartphone 4G untuk memenuhi aturan TKDN sebesar 20% (2016).

Setelah menggandeng salah satu pabrik yang terletak di Batam, Xiaomi akhirnya bisa meresmikan smartphone 4G pertamanya di Indonesia dengan nama Redmi 4A. Seperti apa fitur dan kemampuan yang dimilikinya? Berikut ulasan yang telah Okezone rangkum selama menggunakan gawai tersebut.

Tampilan

Xiaomi Redmi 4A memiliki bentang layar seluas 5,0 inci (720 x 1280 piksel) sehingga masih nyaman saat digunakan dengan satu tangan. Selain itu bobotnya pun terbilang enteng. Secara keseluruhan, tata letak dari port USB, jack audio 3,5 mm, serta tombol fisik lainnya masih sama dengan versi menengah lainnya.

Perbedaan terlihat dari penempatan kamera yang sedikit bergeser ke samping persis di bagian pojok kiri dengan disertai lampu kilat untuk membantu pencahayaan. Selain itu, modul kameranya pun dibuat lebih kecil sehingga tampak rapi dan tak terlalu menonjol.

Sementara dari segi antarmuka, Xiaomi Redmi 4A telah menggunakan MIUI versi terbaru yakni 8.1 dengan tampilan ikon khas kotak-kotak bersudut tumpul. Antarmuka tersebut berjalan di atas sistem operasi Android Marshmallow 6.0.1.

Kesan Saat Menggunakan

Selama beberapa pekan di tangan redaksi Okezone, Xiaomi Redmi 4A tergolong cukup bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi kaum milenial yang lebih banyak menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan, smartphone ini cukup untuk menopang aktivitas tersebut. Selain itu bermain game yang tergolong berat pun bisa lancar dilakukannya.

Kami menguji coba Redmi A4 dengan dua aplikasi game yang tergolong berat yakni Point Blank Mobile dan Asphalt 8. Keduanya bisa dimainkan dengan lancar tanpa adanya lag. Selain itu grafis yang ditampilkan pun cukup jelas dan tajam. Sementara dari segi daya tahan baterai, Redmi 4A bisa bertahan dengan penggunaan normal hingga seharian.

Rasanya tak lengkap jika melewatkan soal kamera. Di era media sosial ini kamera memiliki peran penting dalam memilih sebuah smartphone. Oleh karena itu kami pun telah mencoba kemampuan dari kamera Redmi 4A ini.

Saat menekan aplikasi kamera, Anda akan dibawa ke antarmuka kamera Xiaomi dengan beberapa menu di dalamnya. Di sana Anda akan menemukan tombol rana dengan bulatan di tengah, serta dua bulatan lainnya di samping kiri dan kanan yang berfungsi untuk penampil foto dan perekam video.

Di atasnya terdapat petunujuk bertuliskan 'Modes' yang dapat menampilkan beberapa fitur lain seperti mode panorama, timer, audio, manual, straughten, beauty, HHT, dan scene.

Untuk mode manual kemampuannya masih sama dengan mode manual di smartphone seri menengah Xiaomi lainnya. Oleh karena itu jangan berharap Anda bisa mengatur kecepatan rana, dan titik fokusnya, sebab Xiaomi hanya menyediakan pengaturan standar seperti white balance dan ISO.

Namun untuk mempercantik tampilan foto, Anda bisa memanfaatkan fitur filter yang digambarkan dengan logo tiga lingkaran di samping kirinya. Di sana Anda bisa memilih 18 filter yang telah disediakan oleh Xiaomi.

Soal kualitas gambar, kemampuan kameranya cukup untuk menopang dokumentasi sehari-hari. Foto yang dihasilkan tampak cukup tajam dan memiliki saturasi warna yang terbilang baik. Selain itu saat foto diperbesar pun tampilannya masih cukup jelas.

Salah satu fitur yang unik dimiliki oleh Redmi 4A ini ialah adanya pilihan Second Space, di mana Anda bisa memiliki dua ruang pengoperasian. Fitur tersebut terletak di menu Setting dan berjejer di antara pengaturan notifikasi dan fungsi Do not Distrub.

Dengan memanfaatkan fitur Second Space, Anda bisa memiliki ruang pribadi untuk penggunaan aplikasi tertentu. Ruang kedua tersebut juga bisa diamankan dengan menggunakan pola, PIN, maupun password. Adanya ruang kedua ini tak mengurangi kapasitas penyimpanan di ruang internal.

Anda pun bisa memilih aplikasi yang akan dipindahkan dengan memanfaatkan fitur Move Data. Di sana tersedia pilihan file apa saja yang ingin Anda pindahkan, atau dimuat di kedua ruang penyimpanan. Semua data yang tersimpan di aplikasi yang dipindahkan akan dihapus oleh sistem.

Dengan demikian, Anda akan memulai dari awal dan harus masuk (log in) saat ingin memulainya di ruang penyimpanan kedua.

Benchmark

Agar memiliki gambaran mengenai performa dan kemapuannya, kami pun melakukan pengukuran dengan menggunakan dua aplikasi benchmark yakni Geekbench 4, dan AnTuTu Benchmark versi 6.2.7 melalui toko aplikasi Play Store.

Pengujian pertama menggunakan benchmark AnTuTu Xiaomi Redmi 4A menghasilkan skor akhir sebesar 35.884. Skor tersebut didapat dari masing-masing pengujian 3D (2.424), UX (15.407), CPU (12.940), dan RAM (5.113). Sedangkan dengan menggunakan aplikasi Geekbench 4, smartphone tersebut mendapat skor 660 di pengujian single core, dan 1.641 di multi-core.

Dari pengujian AnTuTu, Redmi 4A berada di bawah Redmi Note 3 yang memiliki skor benchmark sebesar 78.325. Sedangkan di aplikasi Geekbench 4, ia bersaing dengan smartphone Nexus 5 milik Google.

Sebagai perbandingan, skor benchmark AnTutu Xiaomi Redmi 4A masih sedikit lebih unggul dari pesaingnya, yakni Samsung Galaxy J2 Prime yang mengumpulkan skor 35.787. Hanya saja dari segi kinerja CPU dan render grafis 3D, skor Galaxy J2 Prime bisa mengungguli Redmi 4A.

Spesifikasi

Jika dilihat dari komponen yang digunakan dan rentang harga yang dibanderol oleh Xiaomi, Redmi 4A bisa disejajarkan dengan Samsung Galaxy J2 Prime. Smartphone ini disokong oleh prosesor Snapdragon 425 quad-core 1,4 GHz dan GPU Adreno 308 cortex-A53.

Selain itu Redmi 4A memiliki kapasitas RAM 2 GB yang juga dilengkapi kapasitas penyimpanan internal sebesar 16 GB. Anda juga bisa menggunakan kartu memori tambahan yang bisa memuat file hingga 256 GB jika masih dirasa kurang.

Beralih ke bagian alat penciteraan, bagian punggung Redmi 4A disematkan kamera berkualitas 13 megapiksel dengan bukaan f/2.2 dan bisa merekam video hingga resolusi 1080 piksel di 30 fps. Sedangkan di bagian depan, Anda bisa memanfaatkan kamera 5 megapiksel untuk keperluan selfie dan video call.

Dari segi baterai, smartphone ini masih mengusung desain cangkang yang unibody. Oleh karena itu baterai yang ditanamkan menggunakan tipe non-removable. Adapun kapasitas dayanya ialah 3.120 mAh.

Adapun spesifikasi dari Samsung Galaxy J2 Prime ialah CPU MediaTek MT6737T quad-core 1,4 GHz, dan GPU Mali-T720MP2. Sedangkan kapasitas RAM dan penyimpanannya yakni 1,5 GB dan 8 GB yang bisa ditambah dengan microSD hingga 256 GB.

Smartphone tersebut juga memiliki bentang layar 5.0 inci dengan dukungan kamera yang lebih kecil yakni 8 megapiksel di bagian belakang, dan 5 megapiksel di bagian depan. Sementara dari segi baterai J2 Prime memiliki kapasitas daya 2.600 mAh.