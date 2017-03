Techno of The Week: Heboh 'Bus Ngangkang' hingga Tas Modern pada Patung Kuno

JAKARTA - Dalam sepekan, terdapat artikel yang cukup banyak dicari oleh netizen. Artikel tersebut mulai dari heboh kemunculan 'bus ngangkang' hingga tas modern pada patung kuno.

Begini Kondisi "Bus Ngangkang" yang Sempat Hebohkan Jagat Maya

Mobil bus raksasa yang sering disebut bus ngangkang memang sempat membuat heboh jagat maya. Pasalnya ide unik dari Negeri Tirai Bambu, China, tersebut bakal menjadi solusi kemacetan yang melanda kota besar.

Beredar Foto Muda Jokowi saat Menjadi Anggota Mapala

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai salah satu alumnus Universitas Gajah Mada. Tak hanya itu, ia juga diketahui memiliki hobi naik gunung saat masih menjadi mahasiswa.

Tas Modern pada Patung Kuno Ini Disebut Dibawa oleh Penjelajah Waktu

Sebuah website teori konspirasi UFO baru-baru ini merilis video yang berjudul ‘The Secret of the handbag in ancient stone carvings and statues - Ancient Aliens?’ dan membuat klaim yang cukup mencengangkan.

