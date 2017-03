iOS 10.3 Mulai Terlihat Percepat Kinerja Perangkat

CUPERTINO – Resolusi dan tipe layar (LCD, AMOLED, dsb) memegang peran penting dalam bagaimana layar dan konten akan terlihat di sebuah smartphone. Tetapi ada pula faktor lain yang memegang peran tak kalah penting seperti kecepatan refresh.

Saat ini, perangkat iOS memiliki refresh rate 60 Hz. Di masa depan, kecepatan ini akan bertambah. Hal itu dilaporkan developer Steve Troughton-Smith.

Telah ditemukan kode di iOS 10.3 yang mereferensikan kemungkinan refresh rate yang lebih cepat. Kode ini mengisyaratkan bagaimana pengembang dapat mengambil keuntungan dari beberapa mode tampilan, seperti 60 fps, 30 fps, dan default, yang beberapa telah berspekulasi bisa lebih tinggi dari 60.

Troughton-Smith juga menambahkan, "Ketika OS mulai menyertakan referensi eksplisit yang berbaris dengan pelaporan rumor, itu meninggalkan sedikit keraguan." Seperti yang dilaporkan Cult of Mac, laporan dari Bloomberg mengisyaratkan bahwa Apple sedang bekerja untuk mengintegrasi stylus yang lebih dalam untuk lineup iPad dan memiliki refresh rate lebih cepat memang bisa membantunya lebih tanggap dengan Apple Pencil.

Sekadar informasi, Apple dikabarkan akan mengumumkan iPad Pro 10,5 inci bulan depan sehingga ada kemungkinan bahwa iPad ini membawa tampilan dengan refresh rate yang lebih cepat. Mungkin kode ini bisa juga mereferensi generasi iPhone berikutnya.

I remain reasonably convinced that an iOS device screen refresh rate higher than 60Hz is possible this year pic.twitter.com/k9W4q8rxcm— Steve T-S (@stroughtonsmith) March 22, 2017