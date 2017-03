Baku Tembak dengan Teroris, Cilegon Jadi Trending Topic

CILEGON - Pihak kepolisian kembali melakukan penyergapan terduga teroris. Kali ini, Tim Densus 88 Antiteror terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di Kota Cilegon, Banten, Kamis (23/3/2017).

Dalam penyergapan ini, 1 pelaku terduga teroris tewas di tempat. Informasi yang berhasil dihimpun, para pelaku terduga teroris itu merupakan pelarian dari daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Terror raid reported in Cilegon, in Indonesia's Banten province, on Thursday around noon. One suspect reportedly shot dead by Detachment 88.— Concord Review (@i_concordreview) March 23, 2017