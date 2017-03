Techno of The Week: Benda Mirip Botol Bir dan Alien Ditemukan di Permukaan Mars

JAKARTA – Mars merupakan salah satu planet yang diklaim layak huni dan menjadi tujuan SpaceX untuk menempatkan manusia. Di samping itu, Mars ternyata juga diklaim banyak ditemukan benda aneh seperti benda berbentuk sendok beberapa waktu lalu.

Selain benda berbentuk sendok, benda seperti botol bir dan juga mayat alien diklaim ditemukan di permukaan Planet Merah tersebut.

Botol Bir

Pemburu anomali Mars melihat sebuah benda yang terlihat seperti botol hijau di gambaran rover Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat NASA. Botol berbentuk aneh itu terlihat memiliki label merah, hijau, dan putih bahkan gabus atau tutup di ujungnya.

Foto-foto itu diambil oleh rover NASA Spirit selama misi di permukaan Mars pada November 2007. Pemburu anomali Mars Thomas Miller melihat bentuk aneh saat ia memilah-milah gambar terbaru dari Curiosity di Planet Merah.

"Temuan ini sangat jelas, desain botol sedikit berbeda tetapi dikenali. Tentu saja tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti itu botol bir, saya mau mengambil risiko menyebutnya demikian," kata Miller kepada Daily Mail, Sabtu (25/3/2017).

Video Alien Mati

Video yang menunjukkkan benda-benda aneh di permukaan Mars terus bermunculan. Setelah botol bir diklaim ditemukan di sana, sekarang benda aneh lain turut disebut didapati di Planet Merah itu.

Video tersebut diunggah Streetcap1 dengan judul 'Mars: Large Weird Anomaly in the Distance'. Akun tersebut mengatakan benda itu mungkin batu, tetapi bisa menjadi makhluk alien raksasa mirip serangga di saat yang sama. Video tersebut diambil oleh peneliti UFO Scott C Waring di website-nya yakni ufosightingsdaily.com. Ia mengklaim benda itu merupakan alien humanoid mati yang terbaring di batu.