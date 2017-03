Muncul Bocoran Game Call of Duty 2017

CALIFORNIA - Call of Duty menjadi seri permainan yang digemari gamer, khususnya mereka yang senang dengan game first person shooter (FPS). Kemunculan sekuel baru, Call of Duty 2017 kabarnya tampil dalam wujud artwork.

Dilansir iDigitalTimes, Sabtu (25/3/2017), sebelum game Call of Duty terbaru dirilis resmi, muncul artwork promosi yang menunjukkan game World War II yang paling dinantikan gamer. Proyek ini dinamakan Call of Duty: World War II, yang disebut-sebut sebagai judul permainan anyar tersebut.

Artwork tidak begitu mengungkap banyak informasi secara detail, namun tampaknya gamer akan dimanjakan dengan peperangan di era 1940-an. Gamer juga bisa menemukan senjata-senjata seperti M1 Garand dan event sejarah seperti D-Day.

Sekadar informasi, awal tahun ini CEO Activision Eric Hirshberg mengungkap Call of Duty yang diluncurkan pada 2017 akan mengambil waralaba kembali ke akarnya dengan pertempuran boots-on-the-ground.

Pada 2015, Hirshberg juga mengatakan bahwa tema World War II bisa memungkinkan. Gamer bisa menantikan informasi berikutnya hingga game Call of Duty 2017 sungguh-sungguh pasti akan diluncurkan.