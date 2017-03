Siapa Saridjah Niung yang Muncul di Google Doodle Hari Ini?

JAKARTA - Google Doodle menampilkan animasi Saridjah Niung yang tengah bernyanyi. Siapakah sosok perempuan bernama Saridjah Niung yang menghiasi Google Doodle hari ini?

Pada saat pengguna mengakses situs mesin pencari Google, maka pengguna bisa melihat animasi kecil dengan wujud perempuan berkacamata yang sedang bernyanyi. Saat pengguna mengklik animasi tersebut, maka pengguna dibawa ke hasil pencarian Saridjah Niung.

Saridjah Niung merupakan perempuan yang lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Perempuan dengan nama lengkap Saridjah Niung Bintang Soedibjo itu meninggal pada 1993 atau saat berusia 85 tahun.

Setelah menikah dengan Raden Bintang Soedibjo, ia lebih dikenal dengna nama Ibu Soed yang merupakan pemusik, guru musik dan pencipta lagu anak-anak. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Soed terkenal antara lain, Hai Becak, Burung Kutilang, Desaku, Menanam Jagung hingga Naik-Naik ke Puncak Gunung.

Ia juga menciptakan lagu wajib nasional seperti Berkibarlah Benderaku dan Tanah Airku. Ibu Soed juga dikenal sebagai tokoh musik tiga zaman (Belanda, Jepang, Indonesia). Karirnya di bidang musik dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia.

Usai menamatkan pendidikan di Hoogere Kweek School-Bandung, Ibu Soed lalu menjadi guru musik di HIS Petojo, HIS Jalan Kartini, dan HIS Arjuna yang masih menggunakan Bahasa Belanda (1925-1941). Ia prihatin melihat anak-anak Indonesia yang tampak kurang gembira saat itu. Hal ini membuat Ibu Soed berpikir untuk menyenangkan mereka dengan bernyanyi lagu ceria.