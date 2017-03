Sebuah Pahatan di Mars Diduga sebagai Mumi Alien

WASHINGTON - Eksplorasi kehidupan di Mars telah beberapa kali mengemuka. Mulai dari ditemukannya benda-benda asing dari Bumi seperti botol dan sendok, kini muncul sebuah pahatan yang diduga sebagai mumi Alien.

​

Menurut studi yang dipublikasikan oleh Journal of Space Exploration, pahatan tersebut menggambarkan sesosok 'alien dengan hiasan burung di bagian kepala'. Pahatan itu ditemukan di sebuah kawah wilayah Utopia Planitia.

Para peneliti kini meminta bantuan NASA untuk segera mendapatkan gambar lebih lanjut. Pasalnya, pahatan tersebut dapat menjadi bukti keberadaan peradaban maju Mars yang selama ini dicari.

"Formasi ini bersumber dari empat gambar NASA yang menggambarkan dari potret alien dengan hiasan burung. Temuan ini bisa mengungkapkan warisan Mars yang telah lama hilang," bunyi pernyataan resmi penelitian.

Sementara itu, organisasi independen Society for Planetary SETI Research and The Cydonia Institute juga turut memberikan penilaian. Menurut mereka, pahatan ini bukanlah sebuah rekayasa.

"Kami menyimpulkan bahwa sesosok wajah itu adalah nyata dan dapat mengungkap sejarah," ujar peneliti William Saunder, seperi dikutip dari Express, Senin (27/3/2017).