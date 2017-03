Ajak Ngaji, Ustadz Yusuf Mansur Unggah Foto Oppa K-Pop

JAKARTA – Ajakan untuk menjalankan perintah agama rupanya tidak selalu harus melalui ceramah. Ustadz Yusuf Mansur menggunakan pendekatan yang berbeda, khususnya untuk mengajak para pencinta K-Pop beribadah.

Melalui akun Instagram-nya, sang ustadz mengunggah foto para idol K-Pop yang memiliki fanbase besar di Tanah Air. Beberapa di antaranya adalah member EXO Chanyeol, Sehun, dan Suho hingga aktor muda tampan Nam Joo hyuk.

Menariknya, Yusuf Mansur juga menyelipkan fotonya di bagian paling kanan bawah. Dia kemudian menulis caption nyentil, “Yang kanan bawah, Oppa beneran. Hihihi.. Oppa Yusuf is calling all Kpopers. Don't forget, be ngajier too”.

Berbagai respons positif datang dari para K-Popers di kolom komentar. Posting-an itu juga telah mendapat 46 ribu lebih likes.

A post shared by Yusuf Mansur (@yusufmansurnew) on Mar 28, 2017 at 1:57am PDT

“Ustadz tergaulll, tenang ustadz ngk akan pernah lupa shalat,” komentar arliana19.

“Ya allah gabisa bayangin mereka jadi hafidz.Idaman banget kan :",” tambah robith.khilma.