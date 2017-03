Netizen Ikut Sedih Tonton Rakun 'Cuci' Makanan Ini di Air

JAKARTA – Sebuah video di Twitter telah membuat netizen merasa sedih sekaligus tertawa terpingkal-pingkal. Ini karena ulah seekor rakun yang mencuci arum manis.

Sebuah acara di Jepang sengaja mengerjai rakun yang sering terlihat ‘mencuci’ makanan yang hendak dimakan di air. Meski hal itu tidak sepenuhnya benar, rakun di dalam video ini memang memasukkan arum manisnya ke dalam air untuk dicuci.

Tentu saja makanan itu hilang dalam sekejap. Tinggallah si rakun yang kebingungan dan sedih karena makanannya hilang entah ke mana tanpa sepengetahuan dia.

Hal itu pun langsung memancing reaksi pengguna Twitter. Video ini juga telah di-retweet sebanyak 75 ribu kali dan di-like 92 ribu kali.

“Ya Tuhan itu jahat sekali. Rakun itu sangat bingung,” kicau @luperomero dalam bahasa Inggris.

“Ini sangat jahat. Aku merasa sangat kasihan pada matahari kecil berbulu ini,” ujar @hesdismplesxy.

Raccoons will wash their food before eating it. What happens when you give it some cotton candy? 
— Persian Rose (@PersianRose1) March 27, 2017