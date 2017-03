Pengguna iOS Kini Bisa Searching Tanpa Harus Keluar dari Aplikasi Messaging

MOUNTAIN VIEW – Pengguna iOS yang sering mencari informasi di Google Search saat sedang ngobrol dalam aplikasi pesan kini mendapat kabar baik dari Google. Perusahaan yang berbasis di Mountain View tersebut telah mengintegrasikan Gboard dengan Google App di iOS.

Dengan menggunakan Gboard, pengguna Apple dapat mencari dan mengirim informasi tanpa harus keluar dari aplikasi messaging. Anda juga dapat mencari gambar GIF secara cepat.

"Dengan Gboard, mengekspresikan diri dengan emoji dan GIF akan terasa lebih mudah dan menyenangkan," bunyi pernyataan resmi Google.

Sebagai tambahan, Google juga memperkenalkan ‘widget trending on Google’ sehingga Anda dapat selalu tetap up to date dengan apa yang sedang hangat. Demikian seperti dikutip dari Ubergizmo, Rabu (29/3/2017).