Wow, Penjualan Nintendo Switch Lampaui PS4

TOKYO – Konsol Nintendo Switch rupanya mampu menarik perhatian para gamer. Konsol yang dirilis awal pada awal Maret bahkan dilaporkan Media Create terjual lebih cepat dibandingkan dengan PS4.

Dilansir Ubergizmo, Kamis (30/3/2017), perusahaan riset pasar tersebut Media Create mengumpulkan data yang menunjukkan perolehan penjualan Switch lebih cepat ludes dibanding konsol milik Sony.

Laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa Switch telah berhasil menjual 300 ribu unit pada minggu pertama setelah dirilis. Sementara itu, PS4 terjual sebanyak 322.100 unit.

Namun menurut Media Create, hingga 26 Maret 2017, Switch berhasil terjual hingga 519.504 unit di negaranya, Jepang. Sedangkan PS4 dalam waktu yang sama terjual sejumlah 439.810 unit.

Sejauh ini, konsol Switch mendapat respons yang baik dari penggunanya. Namun beberapa pengguna mengeluhkan konektivitas dari Joy-Con yang diklaim Nintendo telah ditangani. Kesuksesan Switch juga dinilai berkat game apik yang dibawanya seperti ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’.